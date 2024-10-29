宜蘭新澳隧道1死12傷車禍 砂石車駕駛判1年可緩刑

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）蔣姓男子去年10月駕駛砂石車行經蘇花路廊新澳隧道時，因超速等因素追撞前方車輛，導致連環追撞，釀1死12傷。宜蘭地院日前判處蔣男有期徒刑1年，緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，蔣男去年10月24日駕駛砂石車，從花蓮和平溪載運溪石，要前往宜蘭縣員山鄉；當天下午1時42分行經新澳隧道北上車道，當時因有交控設備維護作業，產生車輛回堵，且有鳴笛救護車通過，車輛均靠兩側禮讓暫停。

蔣男當時除有超載溪石，也未注意車前狀況，恍神還超速，以時速56.1公里追撞前方車輛，造成包含蔣男砂石車在內共16輛小客車、貨車與機車的連環撞，釀1死12傷。

蔣男事發後留在現場坦承肇事，檢察官認定符合自首要件，依過失致死罪等起訴。

蔣男在法院準備程序庭中，坦承犯行，並與傷者達成和解，傷者撤回過失傷害告訴。

宜蘭地方法院日前宣判，蔣男犯過失致死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並依調解筆錄履行賠償義務，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131029