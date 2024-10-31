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中國貨輪野柳擱淺290噸油若全漏 海保署模擬油污分布範圍逾30公里

2024/10/31 17:42（10/31 18:07 更新）
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中國大陸貨輪「鈺洲啟航」（圖）29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，31日擱淺，船上載運的其中1座橋式起重機傾倒在礁岩上。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
中國大陸貨輪「鈺洲啟航」（圖）29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，31日擱淺，船上載運的其中1座橋式起重機傾倒在礁岩上。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
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（中央社記者王朝鈺新北31日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，今天觸礁擱淺，依海保署模擬，若船上約290噸油品全部短時間外洩，油污分布在海岸範圍約有30.5公里。

據了解，「鈺洲啟航」油櫃大都設計在左舷，左舷存有37噸柴油及247噸重油，右舷中後段另有6280公升滑油，目前油閥已關閉，初步檢視現場海域沒有出現漏油情形。

海洋委員會海洋保育署今天表示，海保署隨時依風浪和潮汐做油污的擴散模擬，風浪和潮汐的條件不同，模擬結果有所不同，如以今天中午12時45分時間模擬，船上油品全部在短時間外洩，最嚴重狀況為海面上油污分布在新北市三芝區，至基隆市中正區近岸海域。

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海保署指出，抵達海岸油污則分布在新北市金山區至基隆市中正區海岸，油污分布在海岸範圍約有30.5公里，也會有部分油污抵達基隆嶼、野柳地質公園、核二廠、協和電廠海岸，已偕同新北市環保局完成野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及核二廠、協和電廠入水口以布放攔油索保護措施。

海保署表示，已調度中油深澳服務中心近海型攔油索30條共600公尺、中油基隆服務中心港灣型攔油索15條共300公尺，並啟動北區區域聯防計畫，由新北市環保局提供12條港灣型攔油索、21箱吸油棉片、8卷吸油棉等，放置野柳地質公園停車場。（編輯：林恕暉）1131031

海洋委員會海洋保育署已與新北市環保局在東澳漁港（圖）等處布設攔油索，防堵可能的油污污染。（海保署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
海洋委員會海洋保育署已與新北市環保局在東澳漁港（圖）等處布設攔油索，防堵可能的油污污染。（海保署提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年10月31日
#海保署
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#鈺洲啟航
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