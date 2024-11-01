解決失聯移工衍生問題 移民署加速遣送作業

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（中央社記者劉建邦台北1日電）移民署今天表示，失聯移工在台衍生詐騙犯罪等問題，須跨部會合作共同解決，將配合國家政策打詐，避免失聯移工淪人頭帳戶，並持續加速遣送作業。

針對聯合報報導失聯移工導致收容遣送問題，以及淪為人頭帳戶等議題，內政部移民署新聞資料回應指出，失聯移工在台衍生問題須跨部會合作，標本兼治自源頭管理減少移工發生失聯，將配合國家政策打詐，避免失聯移工淪為人頭帳戶，並持續加速遣送作業。

移民署表示，統計至10月底止，收容人數約為最大收容量8成，現階段平均收容天數28天，遣送工作進行順遂，目前除調度人力加速遣送，並協調駐台機構加速核發旅行文件及協請航空公司釋出機位。

移民署指出，失聯移工在收容期間，返國及收容衍生費用是以自行支付為原則，且會協助受收容人聯繫親友及駐台機構籌措相關返國經費；若收容期間無力支付行政罰鍰，依行政執行法規定，逐案移送行政執行並管制入國。

針對報導提及失聯移工成為詐騙集團人頭帳戶，移民署表示，配合政府打詐政策，今年9月5日與金融監督管理委員會完成介接外籍移工資料作業，提供金融機構加強審核，後續將配合檢警機關調查外籍人士涉犯詐欺犯罪，共同維護社會秩序。

移民署指出，入出國及移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是為兼顧國家安全與社會安定，抑制黑工市場發展，為強化源頭管理，會持續與勞動部共同研商減少移工失聯解決對策，並以查處實務經驗提供政策建議。

移民署表示，將持續與中央相關部會目的事業主管機關合作，透過強化源頭管理機制，跨部會合作標本兼治作為，減少外籍移工發生失聯狀況。（編輯：孫承武）1131101