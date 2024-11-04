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雲端發票重複中獎爭議 調查局立案調查

2024/11/4 16:33（11/4 16:40 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者劉世怡台北4日電）財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動發生4人重複中大獎爭議，財政部已經協同法務部調查局一起釐清。調查局今天證實已立案調查，將報請台北地檢署指揮偵辦。

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動吸引9萬多人參加，財政部統一發票兌獎APP新舊用戶完成不同任務，就可獲得點數，用來兌換電子禮券或參加抽獎活動，抽獎共有3期，但網友比對各期中獎名單，發現iPhone、iPad等主要大獎中，有4人重複中獎，引發爭議。

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行政院長卓榮泰率同相關部會首長1日赴立法院報告，部分立委質詢批評，錙銖必較的財政部、國稅局卻發生這種事，究竟是什麼原因。

卓榮泰回應，財政部已有初步掌握，而且立法院也要求財政部1週內提出完整說明。財政部長莊翠雲表示，財政部已經協同法務部調查局一起調查，重複獲獎的人不是國稅局，不是財政部所屬，也不是承包廠商，這是可以確定的，至於還有沒有問題，已經在釐清。（編輯：唐聲揚）1131104

#財政部
#雲端發票
#調查局
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