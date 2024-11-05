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議員考察見大巨蛋外野座椅區漏水 北市：勘查若屬實將開罰
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高雄警破獲假投資詐欺水房 15人受害被騙2億元

2024/11/5 12:38
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）黃姓男子組成詐騙水房，號稱代操股票短期高獲利為由，誆騙民眾加入假投資App，初估15人受騙，詐騙金額達2億元。高市刑大前往台南某飯店查獲黃男等3人，依詐欺等罪移送橋檢。

高雄市警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，42歲黃男與34歲鄭姓、38歲顏姓共犯成立假投資詐欺水房，由境外詐欺機房收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶，再以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可高獲利為由，誆騙被害人加入假投資App，民眾匯款後即由主嫌等人層層提轉，當被害人要出金時，客服再推託拒絕出金行騙。

警方接獲銀行通報可疑帳戶，短短數日有大筆款項入帳，入帳後隨即提領，便與楠梓分局偵查隊共組專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。專案小組更發現，詐騙集團為躲避檢警查緝，不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。

專案小組經循線追查並待時機成熟，前往台南市東區一間飯店破門搜索，當場查獲黃男等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。

初估被害人共15人，詐騙金額高達2億元，全案訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131105

#高市刑大
#高雄市警察局刑事警察大隊
#橋頭地檢署
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