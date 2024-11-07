高雄律師任詐團軍師 開毒趴接受性招待檢求重判

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄檢警查獲張姓主嫌為首詐騙集團，並發現31歲陳姓律師不但擔任軍師協助隱匿犯罪所得，還主動要求前往呂姓共犯招待所開毒趴接受性招待，遭檢方建請重判5年2月以上。

檢警調查，陳姓律師父親曾為台灣高等法院高雄分院、高雄地方法院法官，退休後開設律師事務所，父子2人同為律師，臉書（Facebook）上也有多張溫馨全家福合照；不料，陳男卻被檢警在偵辦詐騙集團案件時，發現其涉案程度頗深，因此一併被列為被告。

高雄地檢署起訴指出，陳姓律師與數名高中好友均為富裕家庭長大，但卻加入以36歲張姓主嫌的假投資詐欺機房擔任內部律師，提供法律專業規劃及勞務付出，使集團得以管控盈虧及確保訴訟風險。除協助審閱詐騙用虛擬貨幣合約，還先後擔任多名集團成員選任辯護人，指導車手製作筆錄，並將筆錄內容、遭扣押款項、強制處分等偵查中秘密或資訊洩漏給集團股東。

不僅如此，檢警更從集團成員對話紀錄發現，陳男曾主動要求前往呂姓集團成員私人招待所，接受女陪侍性招待，並和集團成員大開俗稱喪屍煙彈的依托咪酯毒趴，期間甚至錄影助興，不料事後全變成犯案鐵證。陳男另涉藥事法部分，另案偵辦中。

檢方偵查期間，陳男原否認知悉集團股東是從事詐騙，直到檢方拿出鐵證，才改口承認為詐騙集團工作。雖未直接接受詐團分潤，但仍從中賺取上百萬元律師費。

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檢方痛批，陳男身為律師不知潔身自愛，遭查獲之初仍飾詞狡辯，對旗下詐騙車手更以刑事庭庭長之子姿態自居，且當集團車手被查獲後，陳男還變本加厲主動要求接受性招待開毒趴，其價值觀偏差，令人髮指。

檢方進一步指出，難以想像如果繼續縱容這類劣幣驅逐良幣風氣縱橫，對法治國家發展將產生何等嚴重負面影響，考量陳男並未取得股東相等分潤，建請高雄地方法院從重量處5年2個月以上刑期，並沒收犯罪所得新台幣100萬元。（編輯：李淑華）1131107