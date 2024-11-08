美籍性犯罪男偷打工 教部：未任職補習班安親班

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（中央社記者陳至中台北8日電）一名有性犯罪前科的美國籍男子10月間入境台灣，一度傳出在多個縣市打工，家長擔心危及學生安全。教育部在立法院要求下清查各縣市，確認這名男子並未在補習班或安親班任職。

美國在台協會（AIT）日前通知，有一名美籍男子涉於2001年在美國對未成年者性猥褻遭判刑，並在今年10月入境抵台。教育部轉知AIT訊息給各縣市、學校，要求清查學校是否有聘用，公文在網路曝光，引起家長恐慌。

教育部昨天赴立法院教育及文化委員會做專案報告，在朝野多名立委的要求下，部長鄭英耀承諾，會要求各縣市於8日前清查是否有聘用，兒童美語尤其會列入重點。

教育部今天指出，經清查「直轄市及各縣（市）短期補習班資訊管理系統」、「全國兒童課後照顧服務中心資訊網」及教職員工人員名冊，這名美籍男子來台期間，並未在短期補習班及兒童課後照顧服務中心任職。

教育部表示，依照「補習及進修教育法」第9條第4項規定，補習班聘僱外籍人士，第1次申請聘僱許可時應檢附原護照國開具的行為良好證明文件（即俗稱的良民證）。有性犯罪前科人士，補習班不能聘僱。

教育部強調，提供學生安心學習的場域，是中央及地方政府共同的目標和責任，未來也將持續防堵不適任人員進入教育場域，全力守護學童安全，讓家長安心。

移民署於7日晚間發布新聞稿，經積極追查，已於7日下午在台北市松山區將該名美籍男子查處到案。

移民署今天並說明，該名男子在台期間曾於北市某旅館從事打掃及清潔等臨時工作，與許可目的（觀光）不符，已違反入出國及移民法等規定，已強制驅逐出境，遣返原籍美國，並管制再入境台灣。（編輯：陳政偉）1131108