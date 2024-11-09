台南六甲農會侵占公糧 前總幹事判刑3年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）前台南市六甲農會許姓總幹事等人侵占公糧1302公噸，使農會損失逾3135萬元。一審依貪污罪判處許男10年10月徒刑，二審改依刑法業務侵占罪判刑3年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，許男及吳姓倉庫管理員從農會公糧中挖取少量米，分裝至空米袋內，待數量累積後以低於市價售予碾米廠，並與廠商分配所得；自民國100年到110年間，許男、吳男共計侵占1302公噸，造成農會損失超過新台幣3135萬元。

因倉庫公糧短少顯著，許男及吳男擔心遭行政院農糧署巡查發現，因此向碾米廠購買劣質米或飼料米原料充作公糧補充數量，以掩飾其行為。

一審台南地方法院認為，許男犯後否認犯行，也未繳回犯罪所得及賠償農會，犯後態度不佳，依貪污治罪條例侵占公有財物罪判處有期徒刑10年10月；吳男則因認罪並繳回部分犯罪所得，但未賠償農會，因此判處4年徒刑。

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案經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理，二審認為，許男與吳男受雇農會，因業務掌管公糧，其行為涉及私經濟而非國家公權力，因此撤銷原判，改以刑法業務侵占罪論處。

二審審酌，許男上訴期間與農會達成和解，並賠償200萬元，判處3年徒刑；吳男則判刑2年。案經許男與檢察官提起上訴，最高法院認為，二審判決無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1131109