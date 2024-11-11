登山包遭竊中市警助尋回 大馬男驚喜想定居

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）來自馬來西亞的1名交換學生日前將登山包置於機車踏墊就離開用餐，返回時發現失竊，只好取消登百岳的行程。台中警獲報3天內尋回，讓大馬青年大讚台灣好棒，想留在台灣定居。

台中市警察局第二分局今天表示，公園派出所員警2日接獲30歲彭姓男子報案，指稱自己是馬來西亞籍交換學生，來台求學的過程中因喜愛台灣豐富多元的自然風景，也結識許多志同道合的山友，幾乎每個月都從事登山活動。

警方指出，當天晚間彭男將登山背包置於機車踏墊，便離開去用餐，用餐結束後返回原地發現背包不翼而飛，內有登山用的帳篷、睡袋、耳機等物品，價值不菲，心急如焚的彭男只好報警請求協助。

受理員警詳細詢問遭竊時間及機車停放位置後，著手調閱路口監視器，逐一檢視、過濾相關畫面，最後花了3天，在5日就破案讓彭男的登山包失而復得。

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警方表示，彭男驚喜之餘透露，原本對於找回失物不抱太高期望，沒想到台灣警察對於物品失竊這種小案也肯投入心力積極偵辦，竟能在短短3天內就查獲竊嫌，物歸原主，除了再三對員警表達敬佩與感謝，彭男也大呼，台灣實在是太棒了，讓他更有想留在台灣定居的打算。

警方說明，彭男本來準備要去爬百岳，當天把機車停在北區公園路與市府路口的人行道就去用餐，因為登山包遭竊，只好取消登山行程。被查獲的66歲張姓竊嫌經過人行道時，臨時起意把包拿走，後經通知到案，包內無任何損失，全案送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131111