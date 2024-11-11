本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

登山包遭竊中市警助尋回 大馬男驚喜想定居

2024/11/11 12:34（11/11 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
來自馬來西亞的1名交換學生日前將登山包置於機車踏墊就離開用餐，返回時發現失竊，台中市警方接獲報案後調閱監視器畫面，3天內尋回。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月11日
來自馬來西亞的1名交換學生日前將登山包置於機車踏墊就離開用餐，返回時發現失竊，台中市警方接獲報案後調閱監視器畫面，3天內尋回。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中11日電）來自馬來西亞的1名交換學生日前將登山包置於機車踏墊就離開用餐，返回時發現失竊，只好取消登百岳的行程。台中警獲報3天內尋回，讓大馬青年大讚台灣好棒，想留在台灣定居。

台中市警察局第二分局今天表示，公園派出所員警2日接獲30歲彭姓男子報案，指稱自己是馬來西亞籍交換學生，來台求學的過程中因喜愛台灣豐富多元的自然風景，也結識許多志同道合的山友，幾乎每個月都從事登山活動。

警方指出，當天晚間彭男將登山背包置於機車踏墊，便離開去用餐，用餐結束後返回原地發現背包不翼而飛，內有登山用的帳篷、睡袋、耳機等物品，價值不菲，心急如焚的彭男只好報警請求協助。

受理員警詳細詢問遭竊時間及機車停放位置後，著手調閱路口監視器，逐一檢視、過濾相關畫面，最後花了3天，在5日就破案讓彭男的登山包失而復得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，彭男驚喜之餘透露，原本對於找回失物不抱太高期望，沒想到台灣警察對於物品失竊這種小案也肯投入心力積極偵辦，竟能在短短3天內就查獲竊嫌，物歸原主，除了再三對員警表達敬佩與感謝，彭男也大呼，台灣實在是太棒了，讓他更有想留在台灣定居的打算。

警方說明，彭男本來準備要去爬百岳，當天把機車停在北區公園路與市府路口的人行道就去用餐，因為登山包遭竊，只好取消登山行程。被查獲的66歲張姓竊嫌經過人行道時，臨時起意把包拿走，後經通知到案，包內無任何損失，全案送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131111

#台灣
#台中市警察局第二分局
#台中地檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：