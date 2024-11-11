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京華城案 北檢再傳黃珊珊作證

2024/11/11 14:47（11/11 15:03 更新）
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北檢偵辦京華城案，檢察官11日下午再度傳喚前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊（前）作證。中央社記者張皓安攝 113年11月11日
北檢偵辦京華城案，檢察官11日下午再度傳喚前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊（前）作證。中央社記者張皓安攝 113年11月11日
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（中央社記者林長順台北11日電）北檢偵辦京華城案，為釐清決策過程與政治獻金金流，8日首度以證人身分約談前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊，訊後請回。檢察官今天下午再度傳喚黃珊珊作證，正在偵訊中。

黃珊珊8日應訊後在臉書發文表示「今天，應檢廉要求，我以證人身分配合檢、廉調查。對於檢廉所詢內容，為配合偵查不公開原則，恕我無法轉述。我希望檢調能儘速查明真相、釐清案件事實」。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉查出柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

台北地檢署8月底起指揮廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、朱亞虎與李文宗等獲准，目前共20多人列被告。

檢廉發現，柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇多次「便當會」，時任台北市副市長的黃珊珊均在場，且黃珊珊於民國107年參選台北市議員期間，曾收受威京集團子公司的政治獻金等，8日首度以證人身分約談黃珊珊說明。

黃珊珊於當天下午5時赴北檢複訊，但檢察官複訊約1小時後將黃珊珊請回。檢察官今天下午再度以證人身分傳喚黃珊珊作證。（編輯：李錫璋）1131111

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