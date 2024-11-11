人頭租廠房違法堆置廢棄物 9嫌及環保公司遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中11日電）王姓男子組成環保犯罪集團，找人頭承租台中4處廠房，以合法掩護非法方式清運棄置廢棄物，案經警方去年5月起發動多次搜索，逮捕王男等人，檢方近日起訴9人和1家環保公司。

保安警察第七總隊第三大隊今天發布新聞稿表示，檢方民國112年間指揮保七第三大隊與台中市政府環保局組成專案小組，調查「假承租真棄置」環保犯罪集團案件。

檢警查出，王姓男子為環保公司負責人，為處理公司堆置的大量事業廢棄物，夥同翁男等多名人頭，向不知情的地主承租廠房，除王男自行清運廢棄物外，並委託另家環保公司的陸男等人，以合法掩護非法方式清運廢棄物至台中市烏日區、霧峰區及后里區等地的廠房棄置，非法清運趟數超過80趟。

專案小組於112年5月及7月間發動多次專案搜索，查獲遭堆置廢棄物的廠房4處，查扣作案用大貨車1輛，檢方複訊後，依違反廢棄物清理法罪嫌向法院聲請羈押王男等2人獲准。

全案經檢方偵辦後，日前依違反廢棄物清理法，將王男等10人（自然人9人、公司法人1人）起訴。

台中市政府環保局表示，針對遭假承租真棄置的4處廠房，均由土地所有人自行提出清理計畫書先行清理，以回復原廠房狀態，其中3處場址清理費用共計新台幣2300萬元，目前尚有1處場址清理中。（編輯：李淑華）1131111