打擊詐騙與綠能犯罪 澎湖地檢聯繫協調推廉政

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（中央社澎湖縣12日電）政府積極推動打詐、打擊妨害綠能產業發展犯罪等施政重點，澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，透過地檢署政風室為聯繫中心，建立橫向協調、縱向聯繫政風網絡，推動各項廉政工作。

澎湖地檢署今天發布新聞指出，昨天召開年度澎湖地區政風業務聯繫中心會議，澎湖地檢署檢察長陳佳秀主持，澎湖地區各機關政風主管、法務部廉政署南部地區調查組長王柏敦、台灣高等檢察署政風室主任蔡秀卿等人列席與會。

陳佳秀感謝縣內各政風單位在防貪、肅貪及反詐、反賄選工作的協助與合作，透過地檢署政風室為聯繫中心，建立一個橫向協調、縱向聯繫政風網絡，共同推動各項廉政工作。

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陳佳秀表示，目前政府積極推動打詐、打擊妨害綠能產業發展犯罪等施政重點，以及明年的農漁會小組長、副小組長及會員代表選舉，各政風單位對於查察賄選情資及推動反賄宣導等，希望能透過跨域合作，提供相關情資，並深化與澎湖地檢署密切聯繫協調。

澎湖地區政風業務聯繫協調中心會議，由地檢署主任檢察官郭耿誠以「澎湖識詐介紹及政風人員如何防詐」、台灣電力公司政風課提報「澎湖綠能產業發展概況」，與會者透過討論交流達成工作策進共識。（編輯：謝雅竹）1131112