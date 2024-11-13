轎車台中高鐵站區高架橋逆向險撞車 警將開單告發

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（中央社記者蘇木春台中13日電）一輛自小客車日前行駛於高鐵台中站站區高架橋時，疑因不熟路況逆向行駛，險些撞上其他車輛，過程影片經網友分享引發熱議；警方表示，待調閱監視器畫面確認車籍後依法開單告發。

有網友昨天在臉書（Facebook）社團「黑色豪門企業」分享一則影片，畫面中可見一輛自小客車，行經高鐵台中站區二樓停車場，要離開時疑因路況不熟，逆行行駛在通往平面道路的高架橋上，幸前方車輛及時煞車才未撞上，但也造成道路塞車，影片引發網友熱議。

台中市警察局烏日分局今天表示，民眾日前於網路分享的車輛違規影片，內容為一台黑色自小客車，疑因不熟路況在烏日區建國路轉站區一路二樓臨停接送區逆向行駛。

警方指出，逆向行駛依道交條例第45條第1項第1款可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，變換車道未使用方向燈違反道交條例第42條，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

警方表示，待調閱監視器畫面確認車籍後，將依規定製單舉發，呼籲民眾行車應注意行車動線及周邊路況，並遵守交通規則。（編輯：陳仁華）1131113