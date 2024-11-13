男高雄左營變換車道不當 4車受損、4人傷

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（中央社記者張已亷高雄13日電）李姓男子今天開車沿高雄左營區翠華路由北向南行駛，變換車道時與後方車輛發生碰撞，李男車輛再向前追撞2部車，造成4車受損、4人輕傷，駕駛均無酒駕，肇事責任將由交通大隊判定。

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高雄市警察局左營分局人員指出，29歲李男開車載27歲林姓女子中午12時許沿左營區翠華路中間車道行駛，在變換車道至內側車道時，與後方25歲張姓男子車輛發生碰撞，導致李男車輛向前追撞2部車，分別為54歲劉姓女子及37歲李姓女子駕駛車輛。

警方表示，事故造成李男、劉女、張男、林女等4人各受有腹部疼痛、肢體挫傷、頭暈等狀況，皆意識清醒，另相關當事人經檢測均沒有酒駕，已派員至現場測繪及蒐證，肇事責任將陳報交通大隊判定。警方呼籲駕駛人應保持適當行車安全距離、隨時注意車前狀況、切勿有任意變換車道等行為。（編輯：謝雅竹）1131113