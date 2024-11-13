華夏海灣塑膠頭份廠火災調查 初判人為疏失

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）華夏海灣塑膠公司苗栗頭份廠10月19日發生火警，且災後20天同一區域又復燃。苗栗縣消防局初步調查，起火原因與人為疏失有關，涉及公共危險部分將移請檢警偵辦。

位於苗栗縣頭份市民族路的華夏海灣塑膠布製程工廠， 10月19日上午發生火警，所幸未波及毒化物，經消防局緊急救災撲滅火勢，未釀傷亡。不料，11月8日晚間，災後拆除的廠房區域發生復燃，濃煙再度直竄天際。

無黨籍苗栗縣議員陳永賢、蕭詠萱今天在議會聯合質詢，關切華夏海灣頭份廠火災事件調查結果。

苗栗縣政府消防局長匡夢麟表示，初步調查，第一次火警疑因機具內保溫材吸附熱煤油氧化後引燃，與人為疏失有關；而災後拆除廠區的廢棄物未能妥善管理、清運，以致內部化學物質再次反應，復燃起火。

陳永賢指出，華夏海灣塑膠工廠內部存有不少化學原料，鄰近頭份工業區還有中石化等化學工廠，萬一發生重大火警，影響程度不容小覷。

蕭詠萱也說，2次火警幸運未造成人員傷亡，但都讓周邊居民恐慌，火災產生異味、環境空污疑慮也對民眾生活帶來威脅，2人要求縣府針對各工業區尤其高風險化學工廠，嚴格落實消防安檢，督促業者做好防災應變工作。

匡夢麟指出，華夏海灣頭份廠於今年6月檢查沒有問題，針對這次火災事件，人員疏失部分，將依公共危險罪嫌移請檢警偵辦；對於未主動提供相關搶救必要資訊（消防資訊權）及公共危險物品安全管理有缺失，依消防法開出舉發單，可分別裁罰新台幣3萬到60萬元及2萬到30萬元。

另外，因火災產生異味及粒狀污染物，縣府環保局將依違反空污法開罰10萬至500萬元。

苗栗縣長鍾東錦指出，同樣災害發生一次是意外，2次就是人禍，所幸2次火警有賴救災人員搶救得宜，火勢迅速控制撲滅，未造成災害擴大，他支持相關單位「該罰就罰」公平公正執法。（編輯：李錫璋）1131113