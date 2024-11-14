男涉散布毒蛋入侵假訊息 法官認一般人誤解轉貼無罪

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）陳姓男子在臉書散布「毒蛋入侵南台灣」假訊息遭送辦，高雄地院認為，陳男發文時有眾多進口蛋爭議討論，一般人難全盤掌握、確有可能誤解轉貼，無法認定陳男故意散布假訊息，判處無罪。

高雄地方法院審理時，陳男喊冤稱自己看到別人貼文，覺得「毒蛋入侵南台灣」是事實就跟著轉貼。法官發現當時農業部曾發布新聞澄清過期進口蛋均有送往堆肥或待銷毀，高雄市政府衛生局也澄清查獲逾期，待銷毀進口蛋，屏東縣衛生局同樣有前往倉儲稽查，責令業者過期蛋不可擅自移動等，可見相關單位均已澄清過期蛋未流入市場。

不過，陳男貼文中附表「雞蛋緊急調度計畫蛋品庫存數量表」，也容易讓人誤解為56%比例過期雞蛋已流入高屏，同時期社群平台、通訊軟體也流傳許多與陳男貼文極為類似內容，可見陳男確實有可能誤解轉貼。

法官認為，現今資訊來源管道多元，且陳男並非食品衛生專業人員，其智識經驗與一般民眾無異，檢察官提出的新聞為農業部、高雄市政府衛生局以及屏東縣政府澄清新聞，均為政府官方網站內容，一般人未必會刻意查詢，難以據此認定陳男事前知道貼文是假訊息。

再者，當時還有新聞報導巴西蛋標示不實日期，可見確實可能讓一般人閱讀後主觀上留下「過期進口雞蛋仍標示為有效，繼續在市面販售」印象，縱然新聞有報導超市通路將雞蛋下架，但仍可能被理解成過期進口蛋流竄市面，政府與業者事後盡力補救。

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法官審酌，陳男貼文日期距離雞蛋效期標示錯誤網路新聞發布時間約僅隔1週，顯示當時有相關新聞且眾多爭議討論，難以要求一般民眾隨時、全盤掌握食品安全相關資訊，所以無從認定陳男主觀上故意發布假訊息，據此依檢方舉證不足判決無罪。全案可上訴。

判決指出，陳男去年9月21日在個人臉書（Facebook）公開貼文「南部鄉親朋友要警覺，所有毒蛋入侵南台灣。有56%巴西蛋在高屏，歡迎民進黨支持者大量採購食用」，並附上「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表格，結果遭依違反食品安全衛生管理法散播有關食品安全不實訊息罪嫌送辦。（編輯：陳仁華）1131114