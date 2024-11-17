雲林翁追撞1機車2單車 騎士衝破擋風玻璃倒栽蔥車內

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（中央社記者黃國芳雲林縣17日電）雲林7旬蔡姓老翁昨天駕車經北港鎮，直接追撞前方1部機車及2輛腳踏車，女機車騎士往後衝破擋風玻璃並倒栽蔥在副駕駛座，3人送醫，暫無生命危險；駕駛稱身體不適，確切肇因待釐清。

雲林縣警察局北港分局第五組組長羅萬億今天接受聯訪表示，70歲蔡姓老翁昨天近中午駕駛自小客車沿北港鎮華勝路往南行駛，不知何故，直接追撞前方1部機車及2輛腳踏車，造成吳姓女機車騎士及2名腳踏車吳姓雙胞胎兄弟受傷送醫。

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警方表示，據附近路口監視器畫面，蔡姓老翁駕車先追撞前方機車後又衝撞2輛腳踏車，疑似完全沒有煞車，吳姓機車騎士還因巨大撞擊力道，直接往後衝破擋風玻璃，整個人以倒栽蔥姿勢倒在副駕駛座，所幸傷勢沒有很嚴重；不過，雙胞胎兄弟中其中1人傷勢較重，須手術住院治療。

警方指出，蔡姓老翁在肇事後，疑嚇住呆在車內，並沒有馬上下車察看，經警到場實施呼氣酒測，蔡姓老翁及受傷騎士均無酒精反應；老翁則聲稱身體不適，一時沒有注意到前方狀況，確切肇因待警方調查釐清。（編輯：陳仁華）1131117