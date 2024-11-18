嘉縣某高中課桌椅成不雅影片道具 校方追究業者刑責

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（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣某高中課桌椅竟成為某網紅拍攝師生劇情不雅影片的道具；嘉義縣政府表示，經查察，高中校內並無不雅影片行為發生。校方將依法追究業者相關民事、刑事責任。

某網紅拍攝的師生劇情不雅影片，近來在網路流傳，影片中的場景布置桌椅，則是印有嘉義縣某高中的校名，因這所高中近年來各項領域發現優異，影片內容引起嘉義鄉親議論紛紛。

嘉義縣政府今天發表聲明，縣轄學校淘汰課桌椅，依規定於台北惜物網進行拍賣外，並媒合公益團體進行公益使用，經查察，這所高中校內並無不雅影片行為發生。

縣府指出，學校課桌椅遭不明人士作為不雅影片拍攝道具，縣府除嚴正譴責外，並籲請業者務必盡速下架，以免不雅影片影響校譽，且避免觸犯刑法的加重誹謗罪。

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校方也發表聲明，校方並未提供「淘汰木製課桌椅」予不肖人士使用，任何冒用學生及學校人事物的一切相關行為皆屬觸法；不肖人士的商業行銷模式與學校均無相關，請勿散布不實訊息，同時也呼籲社會大眾共同維護網路環境，勿輕信未經查證訊息。

另外，校方為保障學校及學生權益，將依法追究業者相關民事、刑事責任，經查獲，校方將適時採取法律行動，絕對不饒恕。（編輯：李淑華）1131118