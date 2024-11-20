高雄族語男師涉猥褻男童47次 一審判5年半

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄戴姓族語男教師涉利用教學機會猥褻6名男童，甚至拍照留存，他辯稱碰生殖器是確認長大了沒的習俗，但法官函詢原民會後不採信其說詞，依猥褻47次合併重判5年半，可上訴。

高雄地方法院審理時，戴男辯稱萬山魯凱族只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，如果是男生的話會摸生殖器，看長大了沒，以示鼓勵，並非是要猥褻。

不過，法官去函詢問行政院原住民族委員會，發現「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中問候語」及「對成長的肯定」，前者作為見面時問候語，後者則是年長者對熟悉男童，因久未見面再次見到時，透過觸摸長大的孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」，表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」的鼓勵。

但法官認為，此案被害人均為戴男定期授課的學童，並無「久未見面再次見到」情形，且以學童年紀來看也遠遠未達「可以結婚了」情形。受害學童出庭作證時，更明確表明戴男從未教過「MASAHIVO」文化，顯見戴男所言均屬辯詞，不足採信。

法官審結後，認定戴男共對6名男童猥褻47次，並依對未滿14歲男子為猥褻行為等罪，合併判處有期徒刑5年6個月。可上訴。

判決指出，戴男於110年至112年為高雄市小港區、大寮區等5間國小聘任的族語老師，但他卻涉利用教授6名年齡未成年男童機會，以手撫摸或撥弄生殖器、撫摸肛門或臀部等方式猥褻。

此外，戴男於106年間更趁另1名國小男童在其住處寄宿機會，以檢查確認下體為由或甚至趁男童熟睡之際，拍攝下體影像，並儲存電腦內。

高雄地檢署偵結後，依戴男涉犯對未滿14歲男子為猥褻行為、修正前兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒童為猥褻行為電子訊號、同條例以他法使兒童被拍攝為猥褻行為電子訊號等罪嫌，提起公訴。（編輯：林恕暉）1131120