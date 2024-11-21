彰化翁疑跨雙黃線遭無駕照機車撞倒 汽車再輾壓不治

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（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化秀水鄉71歲梁姓老翁昨天晚間疑跨越雙黃線過馬路時，遭無駕照機車騎士撞倒，再被行經汽車輾壓，送醫搶救仍不治；確切肇事原因及責任歸屬，警方調查釐清中。

彰化縣消防局昨晚9時許獲報，秀水鄉民意街有交通事故，1名行人倒臥路旁無呼吸心跳，1名機車騎士意識清楚、多處擦傷，2人送醫救治，其中行人急救後仍不治。

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彰化縣鹿港分局調查，71歲梁姓老翁昨晚疑跨越雙黃線，穿越民意街由東往西，與沿民意街由南往北的18歲王姓男騎士碰撞，2人均受傷倒地，此時27歲謝姓女駕駛開自小客車沿民意街直行，因閃避不及而輾壓倒地老翁。

警方初步了解，機車騎士與汽車駕駛酒測值均為零，王姓男騎士為無照駕駛，是否超速須再釐清，行人疑未依標誌或標線穿越道路，女汽車駕駛則疑恍神未注意前方路況，確切肇因及相關責任歸屬待釐清。（編輯：陳仁華）1131121