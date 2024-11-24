勞發署公務員輕生案 民眾自發聚集新莊悼念

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（中央社記者王鴻國新北24日電）勞動部勞發署公務員輕生案引發職場霸凌爭議，許多民眾今天晚間自發性聚集在行政院新莊聯合辦公大樓前，以點亮蠟燭燈座及摺紙鶴方式悼念吳姓已故公務員。

位於新北市新莊區行政院新莊聯合辦公大樓的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署，日前有公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌，引發各界關注。

社運團體「白鐵聯盟」今天號召民眾到政院新莊聯合辦公大樓前的人行道，舉行職場霸凌哀悼活動，吸引了許多民眾自發到場參與活動，現場沒有激昂的口號及標語，只有靜默的點亮蠟燭燈座及摺紙鶴方式，在地上排出「反80」的反霸凌諧音字句表達訴求。

發起活動的60多歲王姓女子表示，因其子女也曾遭到霸凌的情形，而這名死亡公務員年紀跟她兒子差不多大，所以才找年輕朋友一起來此悼念。

她表示，民主及民風淳樸的台灣怎麼會容忍這種霸凌的事件發生，尤其在公部門，令她心很痛。

參與籌備活動的林姓民眾表示，白鐵聯盟是希望為遭遇不公不義對待的民眾發聲，而今天來的民眾大多互不認識，自發性響應這場行動。（編輯：李錫璋）1131124

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