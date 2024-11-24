雲林兒疑因金錢毆打母親致死 法院裁定羈押不禁見

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林地檢署指出，張姓男子昨天懷疑母親偷竊財物，並徒手毆打。母親騎車返家途中昏倒，送醫不治；警方逮捕張男，檢方今天依有逃亡之虞向法院聲押獲准，未禁見。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，張姓男子（40歲）昨天下午到母親、蔡姓婦女所經營的檳榔攤，張男懷疑母親偷竊其財物，徒手攻擊母親頭部，經送醫後不治身亡。

檢方今天相驗，蔡婦確切死因待解剖確認。經檢方複訊後，認為張姓男子涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，有相當理由認其有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲押獲准，未禁見。

當地居民指出，蔡婦在地方經營檳榔攤許久，待人和善，但張男無業多年、遊手好閒，與鄰居無互動；昨天下午看到蔡婦騎車從檳榔攤出來欲返家，卻在停等紅綠燈時昏倒，大家才知道發生大事。

雲林縣社會處調查，張姓男子為低收入戶，曾經在外縣市有家暴紀錄，去年7月也曾對母親出手紀錄在案，當時社工訪視，發現該家庭脆弱，因此提供經濟和民生物品。

蔡姓婦人生前幫忙4名孫子，如今蔡父過世，張姓男子涉案被抓並遭羈押獲准，警方昨晚協助申請緊急保護令，蔡婦所照顧的4名孫子依親。（編輯：吳協昌）1131124