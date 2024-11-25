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北市男疑感情糾紛持刀砍傷女子再自戕 遭警送辦

2024/11/25 16:15（11/25 16:31 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市52歲宿姓男子疑因不滿48歲蔡姓女子要分手，兩人今天上午在內湖區瑞光路起爭執，宿男突持摺疊刀刺傷蔡女，他也自戕胸口1刀，蔡女的丈夫已到醫院陪伴，警方將依法偵辦。

北市警消中午11時許獲報，內湖區瑞光路一帶發生持刀傷人案，造成2人受傷，立即派員前往處理。

經調查了解，無業中的宿男疑因情感糾紛所致，相約蔡女在其住家附近談判，期間竟持刀砍傷蔡女，造成蔡女右胸、左腹有開放性刀傷，緊急送三軍總醫院搶救，途中因傷重無呼吸、心跳，經醫院搶救後恢復，目前在加護病房觀察，蔡女的丈夫接獲通知後也趕赴醫院陪伴。

另外，宿男犯案後也持刀朝自己胸口自戕，造成其左胸有1處開放性刀傷，無生命危險，被送國泰醫院治療，警方將待其傷勢和情緒穩定後，再製作筆錄以釐清案情。

據了解，宿男和蔡女交往期間，曾因數次衝突而通報家暴案件，宿男曾因毆打蔡女於去年被士林地方法院判刑拘役100天。此外，蔡女的丈夫也認識宿男，但不清楚兩人今天何故發生衝突。

詳細案發原因，仍待警方後續進一步調查釐清，全案將依法送辦宿男。（編輯：李錫璋）1131125

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台北市內湖區瑞光路25日發生持刀傷人案，52歲宿姓男子疑因不滿48歲蔡姓女子要分手，持刀砍傷蔡女，造成她右胸、左腹有開放性刀傷，宿男犯案後也自戕胸口1刀，警方獲報到場，在現場拉起封鎖線。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月25日
台北市內湖區瑞光路25日發生持刀傷人案，52歲宿姓男子疑因不滿48歲蔡姓女子要分手，持刀砍傷蔡女，造成她右胸、左腹有開放性刀傷，宿男犯案後也自戕胸口1刀，警方獲報到場，在現場拉起封鎖線。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年11月25日
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