本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 社會

高雄生母涉虐兒致死 生父遭列被告訊後5萬交保

2024/11/8 18:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄吳姓生母涉嫌傷害1歲多兒子致死遭羈押，橋檢今天解剖複驗，發現男童身體有新舊傷痕，研判應是兒虐案件，生父李姓男子則因知情不作為遭列被告，訊後5萬元交保。

橋頭地檢署指出，生父李男因為有保證人地位，知道生母吳女打小孩而不制止或通報，是知情不作為，將李男列被告偵辦，訊後新台幣5萬元交保。

檢方指出，經解剖複驗發現吳女兒子身體有新舊傷痕，應是兒虐案件，確切死因尚待鑑定。

高雄市政府社會局指出，吳女生育2名子女，另1名4歲幼童由其他家屬照顧。社會局民國112年12月及今年3月分別獲報吳女兒子疑遭家暴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會局表示，12月訪視發現男童有瘀青，經釐清為男童撞到嬰兒床護欄導致，評估為照顧疏忽並提供親職教育及相關防護措施，3月訪視時未見男童有傷勢，且通報人表示為聽聞也未親見傷勢、無法提供相關證據，該次未成案。

全案起因高雄1歲5個月大男童6日因傷由生母吳女送醫搶救不治，高雄市政府社會局會同警方啟動重大兒虐偵查，經橋檢調閱並查扣相關證物，將吳女依傷害致死罪嫌向橋頭地方法院聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1131108

#高雄市政府社會局
#橋頭地檢署
#虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：