高雄生母涉虐兒致死 生父遭列被告訊後5萬交保

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（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄吳姓生母涉嫌傷害1歲多兒子致死遭羈押，橋檢今天解剖複驗，發現男童身體有新舊傷痕，研判應是兒虐案件，生父李姓男子則因知情不作為遭列被告，訊後5萬元交保。

橋頭地檢署指出，生父李男因為有保證人地位，知道生母吳女打小孩而不制止或通報，是知情不作為，將李男列被告偵辦，訊後新台幣5萬元交保。

檢方指出，經解剖複驗發現吳女兒子身體有新舊傷痕，應是兒虐案件，確切死因尚待鑑定。

高雄市政府社會局指出，吳女生育2名子女，另1名4歲幼童由其他家屬照顧。社會局民國112年12月及今年3月分別獲報吳女兒子疑遭家暴。

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社會局表示，12月訪視發現男童有瘀青，經釐清為男童撞到嬰兒床護欄導致，評估為照顧疏忽並提供親職教育及相關防護措施，3月訪視時未見男童有傷勢，且通報人表示為聽聞也未親見傷勢、無法提供相關證據，該次未成案。

全案起因高雄1歲5個月大男童6日因傷由生母吳女送醫搶救不治，高雄市政府社會局會同警方啟動重大兒虐偵查，經橋檢調閱並查扣相關證物，將吳女依傷害致死罪嫌向橋頭地方法院聲押獲准。（編輯：謝雅竹）1131108