北市內湖情殺案女傷重不治 男子殺人罪送辦

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市內湖區今天發生情感糾紛持刀傷人案，52歲宿男持摺疊刀刺傷48歲蔡女後自戕，據悉宿男曾因家暴蔡女被判刑，已婚的蔡女經送醫搶救後於晚間7時許宣告不治，宿男依殺人罪送辦。

北市警消中午11時許獲報，內湖區瑞光路一帶發生持刀傷人案，造成2人受傷，立即派員前往處理。經查無業中的宿男相約蔡女談判，期間竟持刀砍傷蔡女後自戕，命危的蔡女送醫搶救一度好轉，但晚間7時許仍傷重不治。

自戕的宿男就醫後無礙，一度不願配合警方做筆錄，後來才辯稱是相約蔡女提分手，但因被她提告而不滿行凶。

全案詢後，警方晚間將宿男依涉殺人罪移送士林地檢署偵辦。

據了解，宿男和蔡女交往期間，曾因數次衝突而通報家暴案件，宿男曾因毆打蔡女於去年被士林地方法院判刑拘役100天。此外，蔡女的丈夫也認識宿男，但不清楚兩人今天何故發生衝突。（編輯：唐聲揚）1131125

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