屏東一家3口同車撞民宅起火 母兒亡父傷送醫

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣高樹鄉昨晚10時許發生1起車禍，李姓男子駕駛自小客車因不明原因撞擊路旁民宅圍牆，車身起火燃燒。李男及妻子受傷送醫，其中李妻不治，李男的兒子當場死亡。

屏東縣政府警察局里港分局交通組長林中安今天接受媒體聯訪表示，昨晚10時44分接獲報案，高樹鄉廣興村中正路段有1起交通事故。經了解為李男（41歲）駕駛自小客車附載乘客妻子劉姓女子（38歲）及兒子李姓男童（11歲），由高樹鄉中正路東向西往泰山村方向行駛，行經事故地點時，因不明原因自撞路旁民宅圍牆，車身起火燃燒。

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林中安指出，李童當場死亡，李男及劉女遭緊急送醫急救，劉女經急救後仍不治身亡。駕駛經酒測後並無飲酒。此案里港警分局已依規定成案，並調查相關肇事原因，另起火點及起火原因仍待火調科釐清。

屏東縣政府消防局表示，接獲報案後派遣高樹、鹽埔、三地門及瑪家分隊出動各式車輛6車12人前往，消防車輛抵達後立即布線搶救，火勢於昨天晚上11時5分撲滅，車內後座有1具焦屍。劉女當時意識模糊、左腳骨折送往大新醫院救治；李男意識請醒、左腳踝骨折送往旗山醫院救治。（編輯：戴光育）1131125