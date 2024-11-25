22歲嫌自製白袍假冒醫師 進出台大兒童醫院查病患個資遭起訴

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（中央社記者林長順台北25日電）22歲李姓女子去年底多次穿著自製醫師袍，假冒來自日本東京大學的交換醫師進出台大兒童醫院，利用機會以醫院終端電腦查詢病人資料。北檢偵查終結，今天依違反個資法起訴李女。

台北地檢署調查指出，李女自去年12月4日起穿著自製醫師袍，佯稱是日本東京大學住院醫師來台的交換醫師，多次進出位於台北市中正區的國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院。

檢方表示，李女於去年12月14日晚間7時許，在台大兒醫5樓護理站內，利用吳姓醫師使用護理站終端電腦未登出即離開的機會，進入護理站內接續使用，查詢台大兒醫住院及急診病人的病史等資料，直到當天晚上11時23分許才登出終端電腦離開。

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台大兒醫事後發現李女冒稱醫師身分出入醫院，經調閱監視器畫面，向台北市警察局中正第一分局報案。檢察官今天依違反個人資料保護法的非公務機關違法蒐集他人個人資料罪嫌起訴李女。

台大兒醫另查出，李女曾在台大兒醫5樓，佯稱帳號、密碼無法使用，向葉姓醫師借得帳號、密碼，登入醫院終端電腦查詢病人病歷。不過，檢方調查後，認為無法證明李女曾使用葉姓醫師的帳密登入系統，不另為不起訴處分。（編輯：蕭博文）1131125