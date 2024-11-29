台中女辦跨國約定轉帳用途卻講不清 警勸說阻詐

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中賴姓女子日前到銀行申辦跨國轉帳，用途卻交代不清，行員通報警方到場，賴女才說在網路認識貸款公司，對方要求設約定帳戶，員警解說詐騙案例後，她才取消申請避免損失。

台中市警局第一分局今天表示，西區派出所20日中午12時接獲轄內永豐銀行台中分行報案指出，賴女要開通跨國約定轉帳疑似遭詐騙。經警方到場了解，38歲賴姓女子到銀行臨櫃申辦跨國約定轉帳，行員詢問申請用途時，賴女卻說法模糊，僅透露要轉帳到葡萄牙的帳戶。

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賴女見員警到場後，堅稱「我沒有被騙啦」，但申請約定轉帳原因依然交代不清，經行員與員警與賴女溝通，並分享相關詐騙案例。賴女才表示，她在網路上認識貸款公司，並透過LINE通訊軟體與客服聯繫，對方要她要到銀行申請約定轉帳，以便日後轉帳到貸款公司的葡萄牙帳戶。

經警方說明，詐騙集團常以各種理由，要求被害人申請約定轉帳，以便日後大額且快速資金轉移，建議審慎核實對方身分，避免成為詐騙目標，賴女才放棄申請，避免損失風險。（編輯：郭諭儒）1131129