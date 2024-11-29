立委憂LINE投票釣魚等詐騙手法 籲開發APP防堵

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委陳亭妃今天說，詐騙集團利用人工智慧（AI）科技、盜用LINE帳號等不斷擴張詐騙，呼籲政府相關單位在一個月內，開發出最新辨別詐騙電話APP及辨識網站真假APP，讓民眾在第一時間就能有工具武器辨識以進行防堵。

陳亭妃等人今天在立法院召開記者會表示，3天前她才邀請數位發展部等單位開記者會，向民眾呼籲如何打擊LINE投票釣魚、盜用LINE帳號等詐騙手法。

陳亭妃說，沒想到被詐騙的服務處助理在報案後，雖然馬上停用並註銷LINE帳號，原以為可停止繼續被詐騙，但這兩天竟又傳出服務處助理的朋友LINE帳號也被盜用，而且還是用「寵物大公投投票+急用匯錢」的同樣手法。

陳亭妃質疑，這個詐騙案源頭在於LINE出現一組寵物大公投的活動訊息，點進去後，介面雖有精緻且漂亮的動物照片，但只要一投票，LINE帳號就會被盜用。

陳亭妃指出，詐騙集團利用AI科技、盜用LINE帳號不斷擴張詐騙，呼籲打詐指揮中心、刑事局、數位發展部在一個月內，開發出最新辨別詐騙電話APP及辨識網站真假APP。（編輯：林克倫）1131129