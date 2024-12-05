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台南東山小客車自撞變形 釀1死2傷

2024/12/5 10:54
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）一輛自小客車昨晚行經台南市東山區174線道45公里處，不明原因失控自撞橋墩，車輛嚴重變形，消防人員協助將車上3人送醫，男性駕駛送醫不治，2名乘客分受輕重傷。

台南市政府消防局昨晚10時51分接獲通報，指稱在東山區174線45公里有自小客車自撞事故，車上有人員受困，隨即調派5部各式車輛、10名人員前往救援。消防人員抵達現場發現銀色自小客車撞上路旁橋墩，嚴重變形毀損，後座1名男性乘客自行脫困，駕駛座1名男子及副駕駛座1名女子受困。

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消防人員先後協助駕駛及前座乘客脫困，男性駕駛呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，女性乘客意識清楚，隨即安排救護車將3名傷者送往醫院治療，但男性駕駛經急救後今天凌晨宣告不治。

警消人員初步調查，死者為24歲顏姓男子，前座乘客21歲曾姓女子頭部撕裂傷、腹部背部疼痛，後座乘客24歲蘇姓男子額頭撕裂傷、右下肢擦傷。3人為朋友關係，事故原因待進一步釐清。（編輯：李淑華）1131205

#東山區
#台南市
#台南市政府消防局
#OHCA
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