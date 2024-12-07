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台東113年逾百件行人遭撞事件 99人受傷6人死亡

2024/12/7 09:44
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東縣警察局統計，今年截至11月底，台東發生110件行人交通事故，有99人受傷、6人死亡，發生時段以夜間視線昏暗最多。

台東縣警察局今天發布訊息，經警察局統計113年迄今，台東縣內發生行人交通事故6件死亡、110件99人受傷，相比去年同期7件死亡、179件150人受傷下降，可見經過這1年交通執法、宣導及道路工程改善等作為，台東民眾的交通觀念及用路知識有顯著提升。

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台東縣警察局交通警察隊長劉正達接受中央記者電話訪問表示，經分析，行人交通事故發生時段多在夜間，視線較為昏暗，事故地點除人車較多市區，亦發生在台9線、台11線上，行人違規地點大多在雙黃線路段擅自穿越道路及100公尺處內有行人穿越道未行走最多，汽機車駕駛人則以行經路口未依規定減速及未充分注意車前狀態為主要肇事原因。

劉正達呼籲，汽車駕駛人夜間行車時，務必充分注意車前狀態，行經設有行人穿越道、彎道或路口應減速慢行，尤其是遇有行人行走在行人穿越道時，應禮讓行人優先通行，並提醒行人行走在道路上，務必遵守交通安全規則，勿擅自跨越雙黃線穿越道路，並應靠邊行走，保障自身安全。（編輯：謝雅竹）1131207

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東海岸台11線小馬段區間測速 10月起縮短1.2公里
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