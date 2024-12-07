謝銘洋籲立院行使大法官同意權 勿延宕影響人民

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（中央社記者劉世怡台北7日電）司法院代理院長謝銘洋今天表示，立法院對大法官同意權的行使，其延宕的結果，造成司法院人事正常運作的妨礙，直接影響人民及時獲得釋憲權利保障機會。

司法院今天在法官學院國際會議廳舉辦大法官113年度學術研討會，本次主題為「憲法審查原則之回顧與展望 」，代理院長謝銘洋開幕致詞，作出上述表示。

謝銘洋表示，憲法賦予大法官解釋憲法的職權，大法官透過憲法審查制度以國家最高規範的視角，檢驗法律及各項國家公權力行使的合憲性，目的是為了保障人民基本權利，以及維護國家自由民主的憲政秩序。

謝銘洋說，因應未來科學的進步及全球化，例如AI智能科技的躍進、全球氣候變遷、原住民族或身心障礙者權益保障，乃至於跨國或跨境法律議題，將使這些憲法審查原則在相關憲法訴訟案件中的審理運用必須更加深入並賦予新的意義，依此來匡正國家法律及公權力行使的合憲性，這是大法官新的課題，也是新的挑戰，期許今天與學術界的共同討論思辨，帶來更豐富的啟發。

謝銘洋提及，必須正視當前憲法法庭所面臨的挑戰，眾所皆知，立法院對大法官同意權的行使，其延宕的結果不僅造成司法院人事正常運作的妨礙，更直接影響了包括人民在內的及時獲得釋憲權利保障的機會。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7名司法院大法官人選，立法院尚未審查，許宗力等7名大法官已於10月31日任期屆滿，憲法法庭自11月1日起僅剩8名大法官。

司法院依法呈請總統指定代理院長人選，總統核示請大法官謝銘洋代理司法院長職務。（編輯：李錫璋）1131207