男子攀登八通關山西峰摔傷 直升機救出送醫治療

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（中央社記者吳哲豪南投8日電）48歲葉男昨天在攀登八通關山西峰時不慎摔傷，造成肋骨骨折，無法行走，打電話給南投縣消防局求救，南投縣消防局申請直升機支援，今天上午成功救出葉男，送竹山秀傳醫院就醫。

南投縣消防局今天發布新聞說明，昨天早上接獲葉男報案，指獨自單攻八通關山來回，行經八通關山西峰附近時不慎摔傷，造成肋骨骨折無法行走，需要救援。

消防局指出，接獲報案後派出玉山分隊及玉山義消分隊支援，組成4人救援隊，以徒步方式入山搜救，不過搜救人員發現，八通關古道4公里處仍有大面積林道坍方無法通行，為爭取時效，因此申請空勤直升機接載搜救人員至八通關大草原後再挺進至事故點救援。

消防局表示，救援隊昨天上午搭乘直升機抵達八通關大草原，中午找到葉男，男子意識清楚，救援隊用攙扶及揹負方式，下午將男子移至八通關大草原，不過因山區雲層覆蓋，直升機無法降落。

消防局指出，上午再次申請直升機接載，成功救出傷者，再由救護車載送葉男前往竹山秀傳醫院就醫。（編輯：李淑華）1131208