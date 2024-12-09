誆稱新北市府人員致電騙取個資 社會局籲勿上當

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府社會局今天表示，近日接獲多起民眾反映有人謊稱是社會局人員打電話通知民眾身分遭冒用申請低收入戶資格，進而藉比對資料手法騙取個資，呼籲民眾勿輕信上當。

社會局發布新聞稿指出，近期接獲多起民眾反映有人打電話自稱是「社會救助科科長」或「社會局人員」，向民眾表示有人持其證件向社會局申請低收入戶資格，要求比對民眾的姓名、身分證字號、出生年月日與存摺帳號等個人資料。

有關「低收入戶」資格申請，社會局表示，申請人須自行前往戶籍所在地區公所提出申請，並檢附相關證明文件方為受理。

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社會局指出，各區公所或社會局在審核過程中，若有需要民眾補件或說明，一律以公文形式通知，絕不會透過電話索取或核對任何個人資料。

針對電話索資問題，社會局表示，民眾若有接獲自稱社會局、區公所等單位人員電話表示要核對個資，都是詐騙行為，呼籲民眾切勿輕信來路不明的電話或簡訊。若發現疑似詐騙行為或有任何疑問，可打電話向165反詐騙專線或社會局查詢。（編輯：戴光育）1131209