檢調追查謝宜容涉貪 搜索22處帶回23人

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，另被告發挪用公款涉貪，檢調今天搜索22處，帶回謝宜容等23人，全案朝貪污治罪條例偵辦。

台灣新北地方檢察署上午指揮法務部調查局新北市調查處前往三重、新莊、五股等22處搜索，包含勞動部勞發署北分署、謝宜容住處、廠商營業處所及案件關係人住處等，目前除謝宜容確定是被告，其餘人待進一步釐清。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，謝宜容遭記2大過免職。

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國民黨台北市議員鍾小平日前到台北地檢署，先告發謝宜容涉犯過失致死罪，之後二度告發前勞動部長許銘春與謝宜容涉嫌違反貪污治罪條例。北檢把謝宜容的部分陳報高檢署，高檢署4日表示，已核准移轉新北檢偵辦。

據了解，新北檢這次偵辦方向主要是禮品採購與辦公室裝修部分，全案朝貪污治罪條例偵辦；至於過失致死部分，另案偵辦。謝宜容預計深夜移送新北地檢署複訊。（編輯：林恕暉）1131210