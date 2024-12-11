高雄新崛江塗鴉客當場被逮 反告店家恐嚇罪不起訴

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄新崛江一間店家門口屢遭塗鴉，直到6月蔡姓老闆當場抓到涉案陳姓男子。但拉扯中陳男被抓衣領、包包背帶毀損，事後告恐嚇、傷害等罪，雄檢依犯罪嫌疑不足處分不起訴。

高雄地檢署偵查時，被告蔡男坦承確實有拉住陳男衣領，但是因為對方在蔡男店家門口進行私人塗鴉，當下是要前去制止報警處理，才拉住人不讓對方離開，不料陳男掙扎過程中扯壞包包，期間也沒有恐嚇或攻擊對方，只是盡量保持沉默等待警方到場。

檢方經勘驗相關資料和錄影畫面，發現陳男確實在蔡男店家門口塗鴉遭依社維法送辦，且蔡男當下抓到人時，也曾跟錄影者告知「總算抓到了」，之後就站在原地抓住對方背帶，但因陳男表示想進入店家吹冷氣移動，雙方拉扯過程才導致背帶破損，蔡男也因此不得已改抓衣領。

檢方偵結後，認為被告除以拉背帶、抓衣領等方式阻止離去，並無其他恐嚇或故意傷害行為，據此認定並無逾越必要程度，依犯罪嫌疑不足處分不起訴。

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不起訴處分書指出，蔡男在高雄新興區新崛江經營店家屢遭麥克筆塗鴉深感困擾，直至今年6月15日下午發現涉案陳男，馬上衝出去拉住對方包包不讓對方離開，並等待員警到場，拉扯過程中背帶破損改抓衣領，但陳男被送辦後認為遭恐嚇傷害，經就醫驗傷後提告店家傷害、強制、毀損、恐嚇等罪。

此外，陳男塗鴉涉犯社會秩序維護法未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，則可處新台幣3000元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131211