台中西屯派出所員警涉圖利 時任所長遭羈押

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（中央社記者蘇木春台中11日電）中檢追查西屯派出所員警開單涉圖利案，今年9月間帶回12人偵辦，其中李姓巡佐遭羈押；檢警昨天再帶回時任派出所長的偵查隊長金桂明等23人，法院今天裁定金桂明羈押禁見。

台中地院今天下午召開羈押庭，經法官審理後認定有羈押原因與必要，傍晚裁定金桂明羈押禁見。

檢方於今年9月4日，偵辦台中西屯派出所李姓巡佐等12名員警，於民國108至112年期間疑開單以白單改紅單涉嫌圖利案件，其中李姓巡佐被依貪污圖利聲押，法院裁定收押禁見。經後續比對、分析後發現另有員警涉案，10日續由中檢指揮有關單位持續偵辦。

昨天檢警共帶回涉案的台中太平分局偵查隊長金桂明、員警及提訊前案在押的李姓巡佐等共24人；涉案24人皆為當時開單涉貪污圖利案的西屯派出所員警，其中金桂明為時任所長。

全案經檢察官複訊後，認定金桂明涉違反貪污治罪條例圖利等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，其餘21人以新台幣12萬元至5萬元不等金額交保，另有1人無保請回；在押的李男解還台中看守所。

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據了解，涉案員警疑與交通違規紅單（當場舉發）與白單（逕行舉發）有關，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，警方對於違反道路交通管理事件的稽查，在當場舉發及逕行舉發有不同罰則，汽機車違規在當場舉發的罰鍰則較為輕微。

據指出，涉案員警疑似在製作紅單與白單上，以較輕微罰則讓違規行為人可繳納較少罰鍰，因此涉及貪污及偽造文書罪，全案檢方正持續調查釐清。（編輯：郭諭儒）1131211