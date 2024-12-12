台南女子不堪家暴持刀殺夫 判刑14年定讞

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台南市王姓女子不堪陳姓丈夫家暴，在其熟睡時以熱水淋臉再持刀刺殺，陳男不治身亡。一審依殺人罪判刑王女13年，二審認定王女未悔悟而改判刑14年，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，民國111年6月12日，陳男對王女施暴，王女埋恨在心。同月16日凌晨，王女持熱水壺，將滾燙的熱水淋向熟睡中的陳男臉部，陳男痛醒後欲追打王女，過程中將王女拉倒在地。王女隨即抓起置物箱上的水果刀，刺向陳男胸腹部，導致陳男重傷。

陳男負傷跑至陽台求救，並將插在身上的水果刀拔出丟至大樓中庭，鄰居見狀後立即通報救護人員。陳男送醫後傷重不治，王女則向到場的警員坦承犯行。

一審台南地方法院認定王女犯殺人罪，事證明確，審酌其主動向警員坦承犯行，符合自首要件，得依刑法規定減輕其刑，另考量其至今未獲得陳男家屬原諒，據此判處有期徒刑13年。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理，王女上訴主張改口否認殺人犯意，聲稱當時僅為給陳男教訓，應構成傷害致死罪。

二審則認為，王女雖自首，但因其犯罪手段殘忍，可能迫於不得已向警員坦承犯行，考量其翻供，否認犯意，未見真誠悔悟，不宜依刑法規定減刑，另考量陳男母親請求從重量刑，因此撤銷一審判決，改判處14年徒刑。

王女不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1131212