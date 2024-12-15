台中北區新設4處行人庇護島 近2個月已釀16件自撞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中15日電）台中市北區一處路口行人庇護島，今天發生2件車輛自撞，此路段4處路口近2個月已有16件自撞事故；警方表示，道路設計待評估與調整，提醒民眾避免「切西瓜式」轉彎，以免發生事故。

有網友今天在社群媒體Threads發文並附上照片，畫面中可見台中北區一處路口行人庇護島，有1輛自小客自撞事故，引發網友熱議。

台中市警察局第二分局今天表示，北區進化北路沿線（崇德路至中清路段）因其中4個路口，自今年10月起陸續新設置「行人庇護島」，分別於15日凌晨4時35分、上午7時49分，再次在進化北路與永興街路口、進化北路與大德街口，發生自小客車左轉彎不慎碰撞到行人庇護島案件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，此路段自今年10月以來，已累計發生16件車輛自撞行人庇護島事故；駕駛人左前方的A柱造成的遮蔽面積很大，行人庇護島警示裝置，都是在吸引駕駛人注意，避免轉彎時撞上行人，對於事故頻傳，交通工程設計須經由專業單位進行評估與調整。

警方表示，針對近期因新設交通工程設施，造成車禍頻傳情況，警方已在沿線行人庇護島路口，總共加裝7組爆閃燈，還特別用霧面膠帶降低亮度避免出現眩光，以降低事故機率；呼籲駕駛行經路口時，應減速並多留意交通標誌、標線，避免「切西瓜式」轉彎，以免誤判路況，確保自身與行人安全。（編輯：陳仁華）1131215