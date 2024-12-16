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獨攀八通關古道墜谷30公尺深 全身多處傷獲救送醫

2024/12/16 10:37（12/16 11:01 更新）
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陳姓山友15日晚間滑落八通關古道邊坡至少30公尺深，全身有多處傷口，無法行走，經南投縣消防局及義消救援，16日上午成功以直升機接載送醫。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月16日
陳姓山友15日晚間滑落八通關古道邊坡至少30公尺深，全身有多處傷口，無法行走，經南投縣消防局及義消救援，16日上午成功以直升機接載送醫。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月16日
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（中央社記者鄭維真南投16日電）陳姓山友昨晚滑落八通關古道邊坡至少30公尺深，全身有多處傷口，無法行走，經南投縣消防局及義消救援，今天上午將近8時成功以直升機接載，送至竹山秀傳醫院就醫。

南投縣消防局第三大隊告訴中央社記者，昨晚7時25分有另1團山友報案，稱看見1名山友在八通關古道12.5公里處滑落邊坡，猜測跌落約30公尺深。

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第三大隊獲報後立即啟動救援，當時大隊所屬山搜義消正在觀高帶團中，可先協助前往查看，於晚間8時45分抵達事故點上方，傷者可吹哨回應，8時55分接觸傷者，9時30分將傷者背負到林道上，再至觀高山屋，經查為59歲來自台南的陳姓男子申請獨攀。

同時，玉山分隊及玉山義消分隊共出動4人徹夜上山前往救援，今天清晨4時40分抵達觀高接觸傷者，其臉部多處撕裂傷，手、腳及膝蓋都有擦挫傷，非常虛弱無法行走；為爭取救援時效，申請空勤直升機於觀高停機坪接載，上午7時52分落地消防署訓練中心，送醫治療。（編輯：李淑華）1131216

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