南投警1至11月受理3千件詐欺案 財損逾12億元

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（中央社記者鄭維真南投16日電）南投縣政府警察局指出，今年1月至11月受理詐欺案3012件，財損總金額達新台幣12億4713萬元，其中假投資詐騙件數及財損為最多，呼籲民眾提高警覺、審慎查證。

縣警局今天召開「打詐儀錶板」記者會，由局長吳耀南介紹專網新增5項重要功能，包括美化專網頁面、提供常用詐騙話術、公布每天詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據統計、各縣市每日遭詐案例。

刑事警察大隊長蕭榮哲表示，南投縣今年1月至11月受理詐欺案3012件、財損總金額12億4713萬元；以全縣13鄉鎮市分析，南投市受理765件最多，其次為草屯鎮677件、埔里鎮651件。

分析前5大詐欺案類型，依序為假投資詐（25.86%）、網路購物詐騙（10.36%）、假買家騙賣家詐騙（7.40%）、假交友投資詐財（6.34%）、中獎通知詐騙（6.21%）；財損方面則以假投資詐騙（65.04%）居冠。

警方指出，這段期間共查獲集團52件429人，查扣不法所得2億5357萬餘元，並持續溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員，要徹底刨根詐團勢力。

在攔阻遭詐金額部分，警方擴大公私協力強化「前端阻卻」，與縣內各金融投資機構及超商共同攔阻553件、2億1003萬餘元，較去年同期件數增幅221%。

警方表示，民眾若有任何疑慮，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助，透過了解詐騙、提高警覺、冷靜判斷、審慎查證等防詐心法，避免落入詐騙陷阱。（編輯：李淑華）1131216