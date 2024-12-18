青鳥集結國民黨部前抗議 李明哲、八炯、閩南狼聲援

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）立法院會20日排審選罷法、憲訴法和財劃法，民團為阻止藍營闖關通過，數千人今晚齊聚國民黨中央黨部前抗議，包括人權NGO工作者李明哲、網紅八炯和閩南狼都現身力挺。

台灣經濟民主連合與台灣公民陣線今晚在國民黨中央黨部舉行「冬季青鳥在台北」集會行動，抗議國民黨立院黨團總召傅崐萁、「憲法訴訟法」修正草案提案人翁曉玲、「選罷法」剝奪限制公民罷免權立委許宇甄，以及所有台北市的濫權立委。

人權NGO工作者李明哲也上台力挺，他表示，國民黨的心態反映出「永遠不希望人民監督」，這樣的政黨是否「鴨霸」，國民黨為何要癱瘓憲法法院、沒收人民罷免權，因為國民黨不接受被人民監督，且想刪除潛艦預算及民防預算，讓台灣無法抵抗中國。

李明哲說，自己從中國回來後，接受許多外媒採訪，他們很訝異台灣有些人碰到中國就腳軟、妥協，卻忘記侵略台灣的就是中國政府，自己長年戮力兩岸交流，卻被中國關了5年。

他指出，當大家質疑中國學生打壓台灣主權時，馬英九基金會執行長蕭旭岑說不應欺負20歲的學生，但對於香港反送中和新疆看守所被抓捕的學生，蕭旭岑能否向對岸說不要霸凌這些年輕人，國民黨永遠對加害者無限寬容、對被打壓者無限嚴苛，卻忘記台灣人從不對獨裁者退縮。

活動最後，搖滾樂團拷秋勤現場獻唱多首歌曲，帶來活動另一波高潮；網紅八炯和閩南狼也到場聲援，還隔空向藍營嗆聲。

經民連智庫召集人賴中強最後總結，邀請大家明晚繼續參與在立法院旁的「討伐傅崐萁」大遊行，共同捍衛台灣的民主。（編輯：龍柏安）131218

經濟民主連合、台灣公民陣線發起「冬季青鳥在台北」集會行動，18日晚間在國民黨中央黨部前集結抗議，現場人潮眾多，許多人手持黃色布條、標語字牌等表達立場，抗議國民黨強行修法。中央社記者鄭清元攝 113年12月18日