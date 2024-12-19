半聯結車掉輪胎砸死除草男 駕駛認罪賠償判緩刑

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）曾姓男子駕駛半聯結車因輪胎軸承斷裂脫落，掉落的輪胎彈跳砸死正在除草的男子。法院審理後審酌曾男坦承犯行，且已賠償780萬元，依過失致死罪判刑6月，得易科罰金。緩刑2年。

基隆地方法院判決書指出，曾男受僱電氣工程公司擔任聯結車司機，今年3月4日中午11時24分駕駛半聯結車，將公司承包台電公司在新北市萬里區工地的廢土，載運至基隆市七堵區明德3路暫置區。

曾男駕駛半聯結車行經國道1號五堵交流道、接近實踐路253巷口時，因疏於保養車輛，導致車輛拖車左後第2組輪胎軸承斷裂脫落，掉落的輪胎自道路彈跳至某通運公司停車場內，砸中當時正在除草的通運公司設備課長阮姓男子，阮男經送醫急救後宣告不治，基隆地檢署偵查後，依過失致死罪嫌起訴曾男。

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判決書指出，曾男的行為實屬可責，考量曾男犯後始終坦承犯行，犯後態度良好，且與被害人家屬達成調解，同意賠償新台幣780萬元（含強制險、第三責任險），並已給付完畢，足認曾男確有積極彌補犯罪所生損害的意思，且告訴人也表達若曾男遵期付款，願給予曾男緩刑自新機會。

法官表示，曾男經此偵審程序，當知所警惕，應無再犯之虞，曾男所受的宣告刑，以暫不執行為適當，予以緩刑2年，以啟自新。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1131219