張安樂被控業務侵占無罪確定 兒子張瑋有罪定讞

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）統促黨總裁張安樂、張瑋父子涉業務侵占等案，張安樂無罪確定；歷審判張瑋1年徒刑，另犯商業會計法等共8罪，則各判處得易科罰金刑2月到4月不等，昨天最高法院駁回上訴定讞。

此外，同案被告張安樂兒媳王姝茵涉犯業務侵占等罪，判處有期徒刑10月，緩刑4年確定，另被控違反銀行法無罪則撤銷二審判決，發回台灣高等法院更審。

本案起於，台北地檢署起訴指出，民國95年間，張安樂等人於中華統一促進黨成立後未申設政治獻金專戶前，即收受新台幣209萬7800元的個人捐贈政治獻金，違反修正前政治獻金法。

張安樂、張瑋與王姝茵另涉嫌自103年3月間至105年6月間，陸續侵占華夏大地旅行社公司款項，涉犯業務侵占罪。

另外，張瑋、王姝茵被控依張安樂指示，以華夏大地旅行社名義租小發財車供統促黨使用，虛增華夏大地旅行社租金支出以逃漏稅，涉犯商業會計法及稅捐稽徵法等罪；張安樂等人未如實記入統促黨帳冊並加以申報，涉犯偽造文書罪。

檢方另指控，張瑋、王姝茵自104年1月至12月間，非法辦理中國與台灣的地下匯兌業務，匯兌金額共計1507萬1055元，涉犯銀行法。

張安樂被控違反政治獻金法、刑法業務侵占罪部分，一審台北地方法院、二審高院均判決無罪，因檢察官未上訴而確定；另涉犯稅捐稽徵法部分，一審判處得易科罰金刑8月，無人上訴而定讞。

張瑋被控違反公司法、刑法業務侵占、刑法偽造文書、商業會計法共8罪，一、二審均判決有罪，被控違反銀行法部分無罪；王姝茵涉犯刑法業務侵占、刑法偽造文書、商業會計法、銀行法部分一審判決有罪，二審則把銀行法部分改判決無罪。

案經檢察官、張瑋等人上訴三審，最高法院昨天部分駁回上訴定讞，部分撤銷判決，發回更審。（編輯：李錫璋）1131220