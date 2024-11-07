內政部聲請解散統促黨 劉世芳：長久以來危害中華民國存在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部將聲請解散統促黨。內政部長劉世芳今天說，政黨不應該有惡性發展，統促黨長久以來危害中華民國存在，對民主憲政秩序有很大戕害，正搜集多方證據，聲請由憲法法庭判決是否解散。

內政部昨天透過新聞稿表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉、破壞治安、侵害人民集會權利，顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。

立法院內政委員會今天進行「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀內政部長劉世芳、農業部長陳駿季等人列席。

劉世芳會前受訪時表示，台灣的民主社會都知道，政黨不應該有惡性發展，統促黨長久以來危害中華民國的存在，且對民主憲政秩序有很大戕害，因此依政黨法、憲法增修條文規定，聲請由憲法法庭判決是否解散。

至於統促黨主席張馥堂說將提訴願，指上百人犯罪就該去抓那些人、個人造業應個人擔，「內政部憑什麼註銷我們」。

劉世芳說，張馥堂提到的是屬於行政處分，但長久以來統促黨重要成員是否收受對岸敵對勢力資金，對中華民國台灣的存在、自由民主憲政秩序有戕害之虞，內政部聲請由憲法法庭作解散與否的判決，而不是張馥堂所說的行政處分。

劉世芳指出，現在正搜集多方證據，最近是嘉義地檢署提到，有統促黨重要成員收受中國資金新台幣7400萬元，在台灣從事跟政黨政治發展不符的要件，這類證據慢慢浮現中，而不是刑案判決部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，國土計畫法將在民國114年4月30日上路，但國民黨立委丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄，無黨籍立委陳超明以及民進黨立委吳琪銘、劉建國等人分別提案，將縣市國土功能分區圖作業期程再延後2年，實施期限由4年改為6年。

劉世芳說，內政部還是依法行政，目前仍然希望在明年5月1日將各縣市國土功能分區圖一起公告；內政部與相關部會在年底前，會將23項子法如期公告完成。（編輯：蘇龍麒）1131107