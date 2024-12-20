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前SBL球員涉假球案 施顏宗、陳奕綸遭起訴

2024/12/20 17:08
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（中央社記者鄭維真彰化縣20日電）超級籃球聯賽前彰化柏力力隊球員施顏宗、陳奕綸涉嫌下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，並配合壓低得分，彰化地方檢察署今天將2人以違反運動彩券發行條例提起公訴。

刑事局日前偵辦超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷涉嫌打假球案時，發現當時涉案球員與時任柏力力球員有密切聯繫，最後查出施顏宗、陳奕綸皆有向組頭邱男下注簽賭第20屆SBL賽季期間球賽比分，依法送辦。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書內容，施顏宗於民國112年間擔任柏力力隊中鋒與小前鋒球員，負責搶奪籃板、防守及得分等工作，陳奕綸為柏力力隊控球後衛球員，組織進攻、助攻與得分，2人當時均為柏力力隊固定先發球員。

起訴書指出，施顏宗透過裕隆隊球員柯旻豪結識邱姓組頭下注，陳奕綸和施顏宗聊天得知大小分、讓分等賭博方式，透過施顏宗以口頭方式向組頭下注。

去年4月22日裕隆隊對上柏力力隊，賽前柯旻豪透過邱姓組頭告知施顏宗和陳奕綸「認真打」、「不要輸太多」，裕隆隊會故意放水，並請2人刻意配合裕隆隊比賽節奏壓低得分。

柯旻豪則在賽前告知隊友班霸等人這場賽事押注小分，請他們協助配合壓低得分，賽事最終分數為柏力力隊73分，裕隆隊71分。

施顏宗、陳奕綸因於賽前押注柏力力隊獲勝而詐得賭金，由邱姓組頭於4月30日匯款給施顏宗新台幣3萬元，施顏宗再交付3000元給陳奕綸。檢方以違反運動彩券發行條例將施顏宗、陳奕綸提起公訴。

施顏宗、陳奕綸日前已遭中華民國籃球協會註銷球員資格，且日後也不得在各聯盟打球、進入場館。（編輯：郭諭儒）1131220

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陳奕綸
前SBL柏力力2球員涉賭送辦 球團強調零容忍
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