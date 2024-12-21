彰化男移工買氣槍試性能 射擊看門犬1死1傷落網

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）阮姓外籍移工購買氣體動力槍後，想測試威力及精準度，14日凌晨闖入彰化縣福興鄉一處文蛤池，將養殖戶飼養的看門犬當活靶子，造成犬隻1死1重傷，警方今天宣布緝獲阮男法辦。

彰化縣養殖協會理事長洪錫原在自家文蛤池旁飼養混種狼犬當看門犬，不料近日卻被槍擊釀犬隻1死1重傷，彰化縣警察局鹿港分局展開追查，今天宣布緝獲嫌疑人阮姓男外籍移工，全案詢問後依涉犯動物保護法、刑法毀損罪、侵入住宅罪，移由彰化地方檢察署偵辦。

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鹿港分局今天指出，洪男在福興鄉偏遠文蛤池邊飼養看門犬，不明男子14日凌晨闖入，手中還拿著長槍並採蹲姿瞄準朝犬隻射擊致當場死亡，分局接獲洪男報案立即調閱監視器，發現犯嫌騎機車逃逸。

鹿港分局表示，轄區洪堀派出所員警積極調閱沿途監視器，終於發現犯嫌住處，徹夜埋伏查獲阮姓犯嫌到案，阮男供稱購買氣體動力槍後，要測試槍械準度因此找動物測試，不知道行為違法；警方指出，動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。（編輯：謝雅竹）1131221