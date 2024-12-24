台鐵、高鐵電纜遭竊 警方低溫山區埋伏逮3人

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）胡姓男子等3人鎖定台中市、苗栗縣偏遠山區，近2個月以油壓剪竊取200條高鐵、台鐵電纜線，影響基礎設施安全，警方23日清晨冒攝氏7度低溫在苗栗山區埋伏逮捕3人，依法送辦。

內政部警政署鐵路警察局台中分局今天發布新聞稿表示，台中、苗栗地區出現竊取台鐵、高鐵電纜線竊盜集團，竊賊為避免遭查緝，利用台鐵、高鐵列車深夜停駛時段，專挑偏遠山區且無監視器地點，持油壓剪等破壞工具竊剪電纜線，嚴重影響關鍵基礎設施安全。

警方獲報與國營台灣鐵路股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司人員組專案小組，經連日偵查發現嫌犯多次使用不同汽、機車，刻意避開重要路口、逃避追緝，最後研判行車軌跡擴大追查，鎖定胡姓男子等3人。

警方調查發現，3人10月起共12次竊盜電纜，近2個月偷走200條電纜線。警方掌握線索後，冒7度低溫在山區埋伏，順利逮捕3人並起出遭竊電纜線。

警方查扣胡姓男子等的犯案工具及毒品安非他命吸食器等，全案依加重竊盜、毒品危害防制條例罪嫌等移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，並經地方法院裁定羈押。（編輯：李明宗）1131224