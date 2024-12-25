泰國集團觀光夾帶大麻 同時段不同班機入境仍遭逮

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）航警局今天宣布破獲泰國籍人士以觀光名義運送逾20公斤大麻來台，4名犯嫌刻意搭乘同時段不同班機在不同航廈入境，但仍遭查獲並循線逮捕另1名泰籍男子，將5人送辦起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，航空警察局、關務署台北關，10月6日晚間，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，同時在桃園國際機場第一航廈及第二航廈，發現泰國籍T嫌、P嫌、S嫌、K嫌等4人共4件託運行李影像有異。

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張驄瀧指出，經開箱查驗，查獲第二級毒品大麻重20.28公斤，航警局查獲後立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦，並於隔日凌晨，溯源在桃園國際機場第一航廈逮捕正準備搭機潛逃出境押貨的泰籍共犯C嫌。

張驄瀧說，專案小組調查發現，這個販毒集團是以旅遊名義攜毒來台，彼此熟識卻並刻意搭乘同時段不同班機，於不同航廈入境，意圖分點突破邊境緝毒防線，但仍遭專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並於日前起訴。（編輯：方沛清）1131225