台東113年取締車不讓人逾千件 科技執法再增7處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東去年透過科技執法取締車不讓人1019件、闖紅燈6886件，均比民國112年減少，降低行人事故；台東縣警察局表示，今年元旦起增設7處科技執法。

台東縣警察局交通隊長劉正達今天接受中央社記者訪問表示，昨天開始台東縣增設7處科技執法路段，分別為台東市臨海路與中華路四段600巷口和611巷口、新生路與中山路口、新生路與中華路口、中華路二段與漢陽路口、山西路一段與民航路口、興安路一段與文昌路口及台11線東河420號（東河包子）前路口等處，針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」等易肇事違規項目進行偵測，屆時全縣科技執法地點將達21處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉正達表示，去年路口科技執法設備取締車不讓人計1019件，較112年減少136件，闖紅燈6886件，也比112年減少32件，違規率仍有下降；另外，行人事故受傷人數103人，與112年138人比較，減少35人，科技執法建置有效提升車不讓人執法強度，降低行人事故發生，進一步強化交通管理。

劉正達表示，近年來積極運用科技設備取締交通違規，設置目的是希望避免車輛違規，提升行車秩序，促進用路安全與順暢。（編輯：陳仁華）1140102